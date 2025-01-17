В российском регионе рассказали о приходящихся на каждого безработного 13 вакансиях

В Подмосковье заявили об уровне безработицы в 0,1 %

Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,1 процента, а на каждого ищущего работу в регионе приходится 13 вакансий. Об этом рассказали в министерстве социального развития Московской области.

Уточняется, что в Подмосковье трудоустроены более 4,6 миллиона человек, а для безработных открыто около 70 тысяч вакансий.

Около года назад, в марте 2024 года, министерство сообщало о наличии 80 тысяч вакансий и 10 предложениях о работе для каждого в ней нуждающегося.

В числе отраслей, в которых нехватка работников ощущается наиболее остро, власти назвали сейчас строительство, транспорт и логистику, здравоохранение, промышленность. «В регионе сохраняется дефицит медицинских работников: более 480 предложений для врачей и 360 вакансий для медицинских сестер», — указали в ведомстве.

Ранее в столичном департаменте труда и социальной защиты населения заявили, что в Москве статус официально признанных безработными оказался почти никому не нужен — речь идет примерно о десяти тысячах жителей мегаполиса, которым он требуется.