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17:23, 17 января 2025Экономика

В российском регионе рассказали о приходящихся на каждого безработного 13 вакансиях

В Подмосковье заявили об уровне безработицы в 0,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,1 процента, а на каждого ищущего работу в регионе приходится 13 вакансий. Об этом рассказали в министерстве социального развития Московской области.

Уточняется, что в Подмосковье трудоустроены более 4,6 миллиона человек, а для безработных открыто около 70 тысяч вакансий.

Около года назад, в марте 2024 года, министерство сообщало о наличии 80 тысяч вакансий и 10 предложениях о работе для каждого в ней нуждающегося.

В числе отраслей, в которых нехватка работников ощущается наиболее остро, власти назвали сейчас строительство, транспорт и логистику, здравоохранение, промышленность. «В регионе сохраняется дефицит медицинских работников: более 480 предложений для врачей и 360 вакансий для медицинских сестер», — указали в ведомстве.

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