Гол 20-летнего россиянина помог «Филадельфии» одержать победу в матче НХЛ

Гол россиянина Мичкова помог «Филадельфии» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Клуб «Филадельфия Флайерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победить «Филадельфии» помогли голы Матвея Мичкова, Бобби Бринка и Трэвиса Конечны. В составе «Нью-Джерси» заброшенной шайбой отметился Даги Хэмилтон.

В нынешнем регулярном чемпионате 20-летний российский форвард, получивший в команде прозвище Майк, провел 45 матчей. Он набрал в них 33 очка — забросил 14 шайб и сделал 19 результативных передач.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.