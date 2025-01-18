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23:06, 18 января 2025Спорт

Гол 20-летнего россиянина помог «Филадельфии» одержать победу в матче НХЛ

Гол россиянина Мичкова помог «Филадельфии» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Мичков

Матвей Мичков. Фото: Russell LaBounty-Imagn Images / Reuters

Клуб «Филадельфия Флайерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победить «Филадельфии» помогли голы Матвея Мичкова, Бобби Бринка и Трэвиса Конечны. В составе «Нью-Джерси» заброшенной шайбой отметился Даги Хэмилтон.

В нынешнем регулярном чемпионате 20-летний российский форвард, получивший в команде прозвище Майк, провел 45 матчей. Он набрал в них 33 очка — забросил 14 шайб и сделал 19 результативных передач.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

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