Криминальную версию гибели бывшего мужа Седоковой исключили

Криминалист Игнатов: Данные из телефона Яниса Тиммы отправили на экспертизу

Правоохранители убеждены, что баскетболиста Яниса Тимму не убивали, заявил криминалист Михаил Игнатов. Он исключил криминальную версию гибели бывшего мужа певицы Анны Седоковой в разговоре с сайтом «Страсти».

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти Яниса Тиммы. Отрабатываются все версии. Окончательное решение еще не принято и зависит от результатов экспертиз», — объяснил он. По словам криминалиста, будет в том числе проведена и лингвистическая экспертиза по найденным в телефоне баскетболиста сообщениям.

«Я знаю, что ни у следователей, ни у оперативников нет сомнений, что это было самоубийство», — указал Игнатов. Он добавил, что причины суицида в настоящий момент неизвестны. Криминалист допустил возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, однако это зависит от результатов лингвистической экспертизы.

Ранее Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал о расследовании его гибели. Тимма-старший поведал, что Седокова не помогает в расследовании гибели спортсмена.