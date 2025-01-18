Махачев остался без соперника за день до титульного боя. Что об этом известно и с кем подерется российский чемпион?

Арман Царукян подтвердил, что получил травму спины перед боем с Махачевым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян назвал причину, по которой снялся с поединка против Ислама Махачева на турнире UFC 311. Спортсмен опубликовал заявление в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«К сожалению, вынужден сообщить, что я отказался от участия на UFC 311 из-за травмы спины, это правда», — написал Царукян. Таким образом, он подтвердил, что снялся с поединка из-за травмы.

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Царукян поблагодарил руководство UFC за понимание. Боец заявил, что с нетерпением ждет первого титульного боя в карьере. При этом когда он намеревается его провести, спортсмен не уточнил.

О снятии Царукяна стало известно за день до боя c Махачевым на UFC 311

Первые новости о снятии Царукяна с боя появились вечером 17 января. Журналист Адам Зубайраев сообщил, что Арман получил травму, а заменить его готов Чарльз Оливейра. Бразилец собирался смотреть поединок Махачева и Царукяна с первого ряда, чтобы после выйти в клетку и устроить битву взглядов с победителем. Он занимает второе место в рейтинге легковесов UFC, уступая только Царукяну и самому чемпиону.

Брат Царукяна заявил, что боец получил травму, сгоняя последние килограммы перед взвешиванием. Весогонка проходила не без проблем: писали, что в понедельник, 13 января, Царукян показывал на весах на восемь килограммов выше лимита легкого веса.

Махачев и Царукян должны были провести реванш, они уже встречались на турнире UFC

Махачев и Царукян должны были провести реванш на UFC 311. Бойцы уже встречались ранее — их бой прошел на турнире UFC в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Тогда соперники показали яркий поединок с обилием борьбы. Бой продлился все три раунда и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Первый бой Ислама Махачева и Армана Царукяна Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С тех пор Махачев провел девять поединков, выиграв в каждом из них. Царукян за тот же период провел на один бой больше, уступив лишь однажды — Матеушу Гамроту судейским решением в 2022-м.

Помимо Оливейры заменить Царукяна в поединке с Махачевым вызывались и другие бойцы

Оливейра изначально вызывался стать запасным в титульном бою Махачева и Царукяна на UFC 311. В промоушене от его услуг отказались. Не стали выбирать бразильца и после новости о снятии Царукяна.

Еще одним кандидатом на замену был Дастин Порье. Американец уже дрался с Махачевым за титул — в июне 2024 он уступил россиянину удушающим приемом в пятом раунде.

Другим кандидатом называли еще одного американца Бенеила Дариуша. Опытный боец в последнем поединке проиграл как раз Царукяну, но все равно считался одним из самых опасных среди возможных оппонентов Махачева. Его выделяли среди прочих из-за отличных навыков борьбы в партере.

На UFC 311 Дариуш должен был встретиться с бразильцем Ренато Мойкано. 35-летний боец идет на серии из четырех побед подряд в сильнейшем промоушене в мире, но занимает только 10-ю строчку рейтинга легковесов. Тем не менее, именно его боссы UFC выбрали в качестве соперника Махачева. Их бой с Дариушем будет отменен, но американец получит финансовую компенсацию.

Ренато Мойкано Фото: Frank Franklin II / AP

Дэйна Уайт рассказал, что Царукян заранее предупредил UFC о снятии с боя против Махачева

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Царукян позвонил ему и сообщил о проблемах со здоровьем за день до того, как об этом узнала общественность. Так что боссы промоушена узнали о проблеме заранее и у них было время найти решение, которым стал Мойкано.

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Бразилец признавался, что мечтал о титульного шанса. «Надеюсь, кто-то из них сломает ногу или вроде того, чтобы я мог занять его место и сразиться за титул», — говорил он в преддверии поединка.

После новости о замене Мойкано успел дать интервью пресс-службе UFC. «Ислам, будь готов. Этой возможности я ждал долго. Настраиваюсь на пятираундовый бой. Я готов, завтра я шокирую мир», — обещал он.