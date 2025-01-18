Нурмагомедов отреагировал на отказ Царукяна от боя с Махачевым

Боец UFC Нурмагомедов поддержал Царукяна после отказа от боя с Махачевым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ российского бойца смешанного стиля (ММА) Армана Царукяна от боя с соотечественником Исламом Махачевым из-за травмы на турнире UFC 311. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен поддержал Царукяна, и заявил, что подобная ситуация может случиться с каждым. «Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод, крепок», — подчеркнул он.

Ранее Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы. Противостояние должно было стать главным поединком вечера.

Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.