Махачев прокомментировал рекордную защиту титула чемпиона UFC

Боец UFC Махачев после победы над Мойкано: Мне нравится чемпионский титул

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев прокомментировал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Трансляция поединка велась на сайте «Матч ТВ».

«Я всегда хочу финишировать соперника. Я отвечаю за слова — дайте мне маленький шанс, и я все сделаю досрочно», — заявил спортсмен. Он добавил, что ему нравится его чемпионский пояс, и он готов выходить в октагон против нового соперника.

Поединок между Махачевым и Мойкано прошел ранее 19 января в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой отечественного спортсмена удушающим приемом в первом раунде. Махачев в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и шесть поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.