Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
13:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эвертон
Сегодня
17:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|20-й тур
Ипсвич Таун
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|22-й тур
09:47, 19 января 2025Спорт

Махачев прокомментировал рекордную защиту титула чемпиона UFC

Боец UFC Махачев после победы над Мойкано: Мне нравится чемпионский титул
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев прокомментировал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Трансляция поединка велась на сайте «Матч ТВ».

«Я всегда хочу финишировать соперника. Я отвечаю за слова — дайте мне маленький шанс, и я все сделаю досрочно», — заявил спортсмен. Он добавил, что ему нравится его чемпионский пояс, и он готов выходить в октагон против нового соперника.

Поединок между Махачевым и Мойкано прошел ранее 19 января в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой отечественного спортсмена удушающим приемом в первом раунде. Махачев в рекордный, четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

В активе Махачева теперь 27 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и шесть поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

      Работодатель попытался забрать у сотрудника выигранный в лотерею 51 миллион рублей

      Махачев прокомментировал рекордную защиту титула чемпиона UFC

      Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

      Поставки российских фруктов и овощей в ЕС рухнули

      Задержанная за коррупцию подмосковная чиновница признала вину

      Брат Нурмагомедова проиграл в бою за титул чемпиона UFC

      Махачев в рекордный раз защитил чемпионский пояс UFC

      Иностранные права части живужих в России людей станут недействительными

      Трамп прибыл в Вашингтон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше