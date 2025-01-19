Журналист Зарубин анонсировал международные контакты Путина

Президент России Владимир Путин проведет международные переговоры на следующей неделе. Контакты российского лидера анонсировал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В планах президента международные контакты, и по понятным причинам к ним на предстоящей неделе будет приковано наиболее пристальное внимание», — сообщил Зарубин.

Журналист при этом не раскрыл, с кем именно из иностранных политиков Путин проведет переговоры.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.