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13:09, 19 января 2025Мир

Путин проведет международные переговоры

Журналист Зарубин анонсировал международные контакты Путина
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет международные переговоры на следующей неделе. Контакты российского лидера анонсировал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В планах президента международные контакты, и по понятным причинам к ним на предстоящей неделе будет приковано наиболее пристальное внимание», — сообщил Зарубин.

Журналист при этом не раскрыл, с кем именно из иностранных политиков Путин проведет переговоры.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа.

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