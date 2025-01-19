Тактаров назвал ошибку брата Нурмагомедова в проигранном поединке

Тактаров заявил, что Умару Нурмагомедову не хватило опыта в схватке с Двалишвили

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров назвал ошибку россиянина Умара Нурмагомедова в проигранном грузину Мерабу Двалишвили поединке на UFC 311. Его слова передает Sport24.

По мнению Тактарова, троюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не хватило в схватке за пояс желания, опыта, уровня подготовки и умения себя вести за пределами октагона. «Так разозлить грузина надо было постараться. Не знаю, что он там еще ему говорил. Зачем было так злить соперника? Так бы вышли, глядишь, и какой-то другой результат мог бы быть. А он его сам так настроил на бой, и все — пожинай плоды», — заявил он.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили отстоял чемпионский пояс.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

