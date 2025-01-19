ТАСС: Бойцам ВСУ в Курской области приказали убивать русскоговорящих

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен в Курской области, рассказали о приказе командования убивать всех русскоговорящих. Их признание опубликовало ТАСС.

«У нас был наказ командира — обнулять (убивать) всех, кто говорит на русском языке», — объяснил один из пленных расправу над мирной жительницей.

Ранее жительница одного из сел Суджанского района рассказала, что иностранные наемники ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области.

До того стало известно, что подвалах домов в селе Русское Поречное обнаружили тела замученных украинскими военными людей. «Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — раскрыл подробности источник из числа военнослужащих группировки «Север».