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07:31, 20 января 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Татарстана

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Татарстана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Татарстана, который утром в понедельник, 20 января, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Их публикует Telegram-канал Shot.

Кадры сопровождаются звуками взрывов, на другой видеозаписи не слышно никаких хлопков, однако работает сирена оповещения жителей об опасности.

По информации канала, жители видели вспышки в Аракчинском, Кировском, Московском и Ново-Савинском районах Казани. Сирена воздушной опасности, предварительно, прозвучала на одном из заводов.

Утром в понедельник, 20 января, очевидцы сообщили о взрывах над Казанью. Жители слышали три-четыре мощных хлопка. Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов, затем появились данные о новых взрывах. В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА.

В сети впоследствии появились кадры пролета беспилотника над Казанью, снятые в Авиастроительном районе. Предварительно, ВСУ пытались ударить по региону беспилотником самолетного типа «Лютый».

ЖЗЛ
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