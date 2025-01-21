Тигр растерзал и наполовину съел фермера

Hindustan Times: В индийском штате Уттар-Прадеш тигр съел фермера

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр растерзал фермера. Об этом сообщает Hindustan Times.

В воскресенье, 19 января, 55-летний сельский житель Шивдхар Чаухан отправился собирать дрова в лес на территории заповедника Катарниагат и не вернулся. Его родственники и односельчане отправились на поиски и обнаружили в зарослях верхнюю часть туловища и голову. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Чаухану. Фермера съел тигр.

Родственникам Чаухана была выдана единовременная помощь в размере пяти тысяч рупий (около шести тысяч рублей). Жители деревни потребовали от властей принять меры по предотвращению столкновений людей с дикими животными в дальнейшем.

Как пишет Hindustan Times, это уже второе нападение хищников на людей в районе заповедника Катарниагат за неделю. В четверг, 16 января, леопард набросился там на восьмилетнюю школьницу. Спасти девочку не удалось.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни избили лесников после нападения тигра на 70-летнего мужчину. Селяне обвинили сотрудником департамента лесного хозяйства в халатном отношении к своим обязанностям, что, по их мнению, и стало причиной нападения хищника.

