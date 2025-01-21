Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 21 января 2025Из жизни

Тигр растерзал и наполовину съел фермера

Hindustan Times: В индийском штате Уттар-Прадеш тигр съел фермера
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lakshmi Narasimha / Unsplash

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр растерзал фермера. Об этом сообщает Hindustan Times.

В воскресенье, 19 января, 55-летний сельский житель Шивдхар Чаухан отправился собирать дрова в лес на территории заповедника Катарниагат и не вернулся. Его родственники и односельчане отправились на поиски и обнаружили в зарослях верхнюю часть туловища и голову. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Чаухану. Фермера съел тигр.

Родственникам Чаухана была выдана единовременная помощь в размере пяти тысяч рупий (около шести тысяч рублей). Жители деревни потребовали от властей принять меры по предотвращению столкновений людей с дикими животными в дальнейшем.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Как пишет Hindustan Times, это уже второе нападение хищников на людей в районе заповедника Катарниагат за неделю. В четверг, 16 января, леопард набросился там на восьмилетнюю школьницу. Спасти девочку не удалось.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни избили лесников после нападения тигра на 70-летнего мужчину. Селяне обвинили сотрудником департамента лесного хозяйства в халатном отношении к своим обязанностям, что, по их мнению, и стало причиной нападения хищника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о планах встретиться Путиным

      Бастрыкин заинтересовался выдачей жилья мигрантам в Подмосковье

      В Финляндии резко высказались в адрес Каллас после ее слов о надежде на Трампа

      Российская тревел-блогерша побывала в Мексике и описала страну фразой «насилие поражает»

      В США рассказали об ударе по проукраинским республиканцам

      Теряющему эрекцию во время секса 60-летнему мужчине дали совет

      Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации

      Трамп прокомментировал свое обещание по Украине фразой «есть еще полдня»

      Тигр растерзал и наполовину съел фермера

      Жена Роберта Паттинсона позагорала на песке в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше