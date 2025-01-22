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14:49, 22 января 2025Россия

Хинштейн опубликовал заявление на отпуск раскритикованной им за отдых в Индии чиновницы

Хинштейн выложил копию заявления на отпуск отдыхавшей в Индии Мусьял
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн выложил скан-копию заявления на отпуск, написанного врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Ириной Мусьял, раскритикованной им за отдых в Индии без оповещения об этом. Изображение опубликовано в Telegram-канале политика.

Ранее Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с Хинштейном, а также сообщила руководству о намерении посетить Индию.

На опубликованной Хинштейном скан-копии видно, что заявление написано 19 декабря 2024 года. В нем Мусьял просит врио губернатора о предоставлении ежегодного отпуска на 16 дней с 9 января.

В своем посте глава Курской области также сообщил, что в ближайшее время в нормативные акты региона внесут изменения, в которых будет прописана обязанность госслужащих заранее предупреждать работодателя о выездах за пределы России. Проекты документов, по его словам, уже в работе. «После их принятия историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — подчеркнул он.

21 декабря, комментируя претензии к чиновнице, Хинштейн назвал неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России». Он также пояснил, что порядок подачи уведомлений о выезде за границу для госслужащих региона будет разработан в том числе и с точки зрения безопасности, так как в других странах они могут стать объектами провокаций и других враждебных действий.

ЖЗЛ
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