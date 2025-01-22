Появление трещин на губах объяснили скрытыми болезнями

Терапевт Мамина назвала аллергию и анемию причинами появления трещин на губах

Терапевт Арина Мамина объясила, что трещины на губах могут появляться у взрослых и детей при скрытых проблемах со здоровьем. Их врач перечислила изданию UfaTime.

Мамина назвала основными причинами появления трещин привычку облизыватьгубы, а также холод, обезвоживание, аллергию и нехватку витаминов и микроэлементов в организме. Сухость губ может быть связана и с дефицитом витаминов группы B, витамина A, E, железа и омега-3 жирных кислот, объяснила она. В этом случае для решения проблемы врач посоветовала включить в рацион орехи, яйца, тыкву и шпинат, растительное масло и авокадо, мясо, бобовые, жирную рыбу, а также регулярно наносить на губы бальзам и питательные масла.

Помимо этого, по словам терапевта, спровоцировать появление трещин на губах могут и некоторые болезни, такие как хейлит, железодефицитная анемия, сахарный диабет, гипотиреоз, грибковые и бактериальные инфекции. «Если трещины долго не заживают, необходимо обратиться к врачу. Возможно, потребуется назначение противогрибковых, антибактериальных или противовоспалительных препаратов», — предупредила Мамина.

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