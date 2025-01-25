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07:21, 25 января 2025Мир

Трамп пообещал увеличить поступление воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса

Трамп заявил, что поступление воды в пострадавшие районы Лос-Анджелеса увеличат
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса и другие засушливые территории. Об этом политик заявил на встрече с местными властями, законодателями от Калифорнии и жителями штата, пишет РИА Новости.

«Если вам это не нужно, скажите. Но я не могу такого представить. Пожарному департаменту очень понравилось. У нас есть много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей c запада побережья, частично из Канады», — отметил Трамп.

По словам политика, вода поступает «естественно уже миллионы лет, она никогда не закончится». Он также сообщил, что подписал соответствующие указы. Трамп также попросил присутствующих на встрече поддержать то, что он делает.

23 января сообщалось, что разрушительные лесные пожары в американском штате Калифорния нанесли ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса не менее чем на 350 миллионов долларов. Так, больше всего объектов пострадало в районе Пасифик-Палисейдс.

В этот же день стало известно, что новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес. В ведомстве уточнили, что огонь охватил более 20 квадратных километров.

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