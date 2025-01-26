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15:42, 26 января 2025Спорт

Двукратный олимпийский чемпион ответил выступившему против россиян украинскому фигуристу

Олимпийский чемпион Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил украинскому фигуристу Вадиму Колеснику, выступившему против участия россиян в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев назвал спортсмена сумасшедшим. По его мнению, Колесник подвержен воздействию западной антироссийской пропаганды.

Ранее Колесник, представляющий США в паре с Эмилией Зингас, выступил против участия россиян в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По его мнению, это подрывает принципы мира и единства, которые представляют Игры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

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