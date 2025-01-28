Российский ледокол получил повреждения в Арктике. Что случилось с одним из крупнейших атомоходов в мире?

В Карском море ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку во время околки

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки при околке льда в Карском море. Об этом сообщил оператор судна — компания «Атомфлот». Инцидент произошел 26 января, передает РБК сообщение пресс-службы ведомства. Пострадавших нет.

Как сообщали агентство «ПортНьюс» и издание «Арктический обозреватель», ледокол столкнулся с сухогрузом — предположительно, с Yamal Krechet, который ледокол проводил через льды. Также уточнялось, что атомоход получил повреждения обшивки по левому борту.

В пресс-службе «Атомфлота» заверили, что мореходные качества атомохода не были утеряны, угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме, заключили в ведомстве.

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

«50 лет Победы» был самым большим ледоколом в мире

Ледокол «50 лет Победы» построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это российский атомный ледокол проекта 10521, ставший развитием проекта 10520 «Арктика». Флаг на ледоколе был поднят 23 марта 2007 года, 11 апреля он пришел в постоянный порт приписки Мурманск.

С момента принятия в состав флота в 2007 году он был самым большим ледоколом в мире. Его длина составляет около 150 метров, ширина — 29,9 метра, водоизмещение 23 тысячи тонн и мощность установки 75 МВт. Скорость хода ледокола на чистой воде — 20,8 узла.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В конце ноября в морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

В конце ноября 2024 года сообщалось, что в морском порту Санкт-Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта.

Пострадавших в результате инцидента не было. В ведомстве устроили проверку «исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований».

Название ледокола не уточнялось, но прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».

В 2025 году ВМФ России получит первый боевой ледокол

Как стало известно в декабре, Военно-морской флот России в 2025 года получит первый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»).

«В настоящее время на первом патрульном ледоколе серии "Иван Папанин", спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ РФ запланирована на 2025 год», — рассказали в Минобороны.

Сообщалось, что боевой ледокол «Иван Папанин» можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра. Корабли проекта 23550 способны выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и боевого корабля. Ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров.