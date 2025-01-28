Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 28 января 2025Россия

Российский ледокол получил повреждения в Арктике. Что случилось с одним из крупнейших атомоходов в мире?

В Карском море ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку во время околки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки при околке льда в Карском море. Об этом сообщил оператор судна — компания «Атомфлот». Инцидент произошел 26 января, передает РБК сообщение пресс-службы ведомства. Пострадавших нет.

Как сообщали агентство «ПортНьюс» и издание «Арктический обозреватель», ледокол столкнулся с сухогрузом — предположительно, с Yamal Krechet, который ледокол проводил через льды. Также уточнялось, что атомоход получил повреждения обшивки по левому борту.

В пресс-службе «Атомфлота» заверили, что мореходные качества атомохода не были утеряны, угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме, заключили в ведомстве.

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

«50 лет Победы» был самым большим ледоколом в мире

Ледокол «50 лет Победы» построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Это российский атомный ледокол проекта 10521, ставший развитием проекта 10520 «Арктика». Флаг на ледоколе был поднят 23 марта 2007 года, 11 апреля он пришел в постоянный порт приписки Мурманск.

С момента принятия в состав флота в 2007 году он был самым большим ледоколом в мире. Его длина составляет около 150 метров, ширина — 29,9 метра, водоизмещение 23 тысячи тонн и мощность установки 75 МВт. Скорость хода ледокола на чистой воде — 20,8 узла.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В конце ноября в морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

В конце ноября 2024 года сообщалось, что в морском порту Санкт-Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта.

Пострадавших в результате инцидента не было. В ведомстве устроили проверку «исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований».

Название ледокола не уточнялось, но прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».

В 2025 году ВМФ России получит первый боевой ледокол

Как стало известно в декабре, Военно-морской флот России в 2025 года получит первый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»).

«В настоящее время на первом патрульном ледоколе серии "Иван Папанин", спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ РФ запланирована на 2025 год», — рассказали в Минобороны.

Сообщалось, что боевой ледокол «Иван Папанин» можно эксплуатировать в любых зонах мореплавания, преодолевая лед толщиной до 1,7 метра. Корабли проекта 23550 способны выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и боевого корабля. Ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский ледокол получил повреждения в Арктике. Что случилось с одним из крупнейших атомоходов в мире?

      Депутат Рады отверг окончание конфликта в ближайшие месяцы

      Появилось видео столкновения российского атомного ледокола и сухогруза в Карском море

      Моника Беллуччи в откровенном наряде пришла на Неделю моды в Париже

      Мать бойца СВО лишили «гробовых» выплат из-за одной записи в его контракте

      На Западе понадеялись на отрезвление в конфликте на Украине

      Российский подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании

      В зоне СВО заметили Т-72 с защитой из «стальных кустов»

      Врач назвал незаметный симптом рака кишечника

      Путин высказался о новом бизнес-седане Lada

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше