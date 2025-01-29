Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки

В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет», бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Его подозревают в даче взятки неназванному представителю силовых структур — якобы Анохин передал сотруднику спецслужб 50 миллионов рублей. Получатель денег также задержан.

Дело Анохина может быть связано с ФК «Химки», чьего инвестора ранее также задержали

После задержания силовики допросили Анохина, а по адресам, связанным с ним, проходят обыски. Факт следственных действий в рамках расследования уголовного дела сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Там добавили, что по делу проходят несколько фигурантов.

За какие услуги Анохин давал взятку, пока не сообщается. Уточняется лишь, что дело связано с «деятельностью Анохина в Московской области» в то время, когда он был гендиректором футбольного клуба «Химки». Ранее был отправлен под домашний арест главный инвестор клуба Туфан Садыгов, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Однако позднее его отпустили под залог в 20 миллионов рублей.

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов утверждает, что задержание Анохина не имеет отношения к деятельности букмекерской конторы. В самой БК, одной из крупнейших в России, заявили, что Анохин покинул должность генерального директора в текущем январе. В то же время Mash пишет, что он все еще числится гендиректором ООО «Фонкор», которое является юрлицом «Фонбета».

Сергей Анохин Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Анохин хотел вернуть пиво на стадионы и получить Евро для России

51-летний Сергей Анохин в прошлом профессионально играл в пляжный футбол, получил звание мастера спорта. После окончания игровой карьеры занимался бизнесом, в частности, съемками фильмов и организацией показов высокой моды. Параллельно занимался развитием пляжного футбола в России.

Кроме того, с 2013 по 2022 он возглавлял Московскую федерацию футбола. Был также вице-президентом Российского футбольного союза и членом исполкома организации.

Гендиректором «Химок» Анохин был с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го. А гендиректором «Фонбета» стал в апреле 2022 года.

В 2018 году, после чемпионата мира, топ-менеджер выступал за возвращение пива на стадионы, считая, что это улучшит посещаемость матчей. А в марте 2022 года рассказывал о желании РФС подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

По данным Shot, у Анохина есть и другие компании, где он числится как совладелец, например, «Оркада». Ранее он числился совладельцем около 10 компаний.

Также там напомнили, что в 2023 году Сергей Анохин попал в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В частности, при нем была проведена реформа розыгрыша Кубка России по футболу, чьим главным спонсором является «Фонбет».