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14:35, 30 января 2025Путешествия

Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

11 россиян задержали в Тунисе по подозрению в причастности к терроризму
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Основанием для задержания группы российских туристов в Тунисе стали подозрения в причастности к терроризму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.

По данным дипломатического ведомства, 11 россиян заподозрили в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения им пока не предъявили.

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Задержанным предоставили услуги адвоката и переводчика. В посольстве подчеркнули, что права россиян не нарушаются.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим минобороны республики.

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