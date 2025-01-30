Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму

11 россиян задержали в Тунисе по подозрению в причастности к терроризму

Основанием для задержания группы российских туристов в Тунисе стали подозрения в причастности к терроризму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.

По данным дипломатического ведомства, 11 россиян заподозрили в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения им пока не предъявили.

Задержанным предоставили услуги адвоката и переводчика. В посольстве подчеркнули, что права россиян не нарушаются.

Группу российских туристов задержали в Тунисе в декабре. Они должны были вместе поехать в селение Кассерин недалеко от границы с Алжиром, чтобы посмотреть на античную архитектуру, и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что россияне близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе принадлежащим минобороны республики.