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03:29, 30 января 2025Из жизни

Жители города обнаружили грызущую человеческий череп собаку

В Мексике сняли на видео собаку, грызшую человеческий череп на улице города
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: needtoknow.co.uk

В Мексике сняли на видео бродячую собаку, которая грызла человеческий череп на улице. Об этом пишет Need To Know.

Сначала жители города Экатепек-де-Морелос, штат Мехико, заметили на пустыре в центре стаю собак. Вскоре выяснилось, что одна из них грызла человеческий череп с остатками плоти. О страшной находке сразу же сообщили властям.

Полиция оцепила пустырь и изъяла у животных останки. Расследованием инцидента занялись сотрудники прокуратуры штата и Министерства юстиции. Череп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не обнародованы.

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Также пока неизвестно, нашли ли животные останки на улице или выкопали их. «В наше время бродячие собаки находят больше тайных могил, чем генпрокуратура и все прокуратуры вместе взятые», — прокомментировал инцидент житель Экатепек-де-Морелос. Другой заявил, что подобные происшествия давно стали будничными в Мексике.

Ранее сообщалось, что в Таиланде строители нашли у дороги чемодан с человеческим скелетом внутри. Они заметили чемодан, когда меняли пробитую покрышку у своего автомобиля.

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