Жители города обнаружили грызущую человеческий череп собаку

В Мексике сняли на видео собаку, грызшую человеческий череп на улице города

В Мексике сняли на видео бродячую собаку, которая грызла человеческий череп на улице. Об этом пишет Need To Know.

Сначала жители города Экатепек-де-Морелос, штат Мехико, заметили на пустыре в центре стаю собак. Вскоре выяснилось, что одна из них грызла человеческий череп с остатками плоти. О страшной находке сразу же сообщили властям.

Полиция оцепила пустырь и изъяла у животных останки. Расследованием инцидента занялись сотрудники прокуратуры штата и Министерства юстиции. Череп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не обнародованы.

Также пока неизвестно, нашли ли животные останки на улице или выкопали их. «В наше время бродячие собаки находят больше тайных могил, чем генпрокуратура и все прокуратуры вместе взятые», — прокомментировал инцидент житель Экатепек-де-Морелос. Другой заявил, что подобные происшествия давно стали будничными в Мексике.

