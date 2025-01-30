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14:32, 30 января 2025Спорт

Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе фигуристов на своих и чужих

Журова: Не надо делить погибших в авиакатастрофе фигуристов на своих и чужих
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе в США фигуристов на своих и чужих. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

«Они все наши», — заявила Журова. Она добавила, что российская сторона готова оказать необходимую помощь семьям погибших спортсменов, если родственники за ней обратятся.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США лайнера находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые переехали в США в конце 1990-х годов. В Америке они занимались тренерской работой.

Также по предварительной информации, в авиакатастрофе погибла призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах, ученица Татьяны Тарасовой Инна Волянская. В последнее время она тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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