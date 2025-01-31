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13:08, 31 января 2025Спорт

Роналду признался в плаксивости

Роналду рассказал, что плакал от ярости с детства, а соседи называли его плаксой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о причине своих слез. Его слова приводит Marca.

Футболист признался, что с детства всегда остро реагировал на поражения и плакал. «Мои соседи дразнили меня плаксой. Неприятно проигрывать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален. Когда я проигрывал, то плакал от ярости. Таким я был. Но мало-помалу я привык и стал лучше», — поделился он.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой. «Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить», — заявил он.

Роналду неоднократно плакал после неудач в матчах. Его слезы попадали в трансляции после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 и после поражения «Аль-Насра» в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии.

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