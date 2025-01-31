В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

WP: Вертолет мешал приземлиться другому самолету в США за сутки до крушения

За сутки до авиакатастрофы в Вашингтоне могла произойти идентичная ситуация. По данным The Washington Post (WP), в аэропорту имени Рональда Рейгана едва не столкнулись вертолет и самолет авиакомпании Republic Airways, выполнявший рейс из города Хартфорд, штат Коннектикут.

По данным источника в аэропорту, когда борт заходил на посадку, на его пути возник вертолет. Чтобы избежать аварийной ситуации, пилоты самолета были вынуждены экстренно уйти на второй круг. После этого им успешно удалось совершить посадку.

В авиакатастрофе 30 января в Вашингтоне никто не выжил

На следующий день после описанного инцидента недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Никто из пассажиров самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились фигуристы, в том числе россияне, не выжил.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На борту гражданского авиалайнера было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находились трое военнослужащих.

По словам американского лидера Дональда Трампа, причиной трагедии могло стать то, что очки ночного видения могли «исказить» видимость экипажа военного вертолета перед столкновением. При этом он указал, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время. Трамп подчеркнул, что предупреждения об угрозе столкновения поступили «очень и очень» поздно. Также глава государства сообщил, что прослушал некие записи, связанные с авиакатастрофой. «Это страшные, очень страшные записи», — высказался он.

Точную причину еще предстоит установить. Американский президент пообещал, что будет своевременно предоставлять все детали расследования.

Как пишут местные СМИ, оба бортовых самописца воздушного судна — речевой и параметрический — были обнаружены. Предварительный отчет будет подготовлен в течение 30 дней.

Фото: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard / Reuters

Black Hawk мог отклониться от маршрута

По некоторым предположениям, военный вертолет мог столкнуться с пассажирским самолетом вследствие отклонения от утвержденного маршрута полета.

«Подробности о конечном местоположении вертолета UH-60 Black Hawk указывают на то, что он не следовал по утвержденному маршруту и летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны», — цитирует The New York Times слова четырех анонимных источников, осведомленных о ситуации.

В материале подчеркивается, что управлявший вертолетами в районе аэропорта в момент столкновения диспетчер также инструктировал и пассажирские самолеты. При этом обычно для этого назначаются два разных работника.

В России назвали виновных

Несмотря на то что, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, экипаж военного Black Hawk был опытным и имел очки ночного видения, в России считают, что именно пилоты вертолета причастны к трагедии.

По мнению заслуженного пилота РФ Виктора Саженина, в момент захода пассажирского самолета на посадку все внимание экипажа было сосредоточено именно на приземлении. Black Hawk, продолжил он, не должен был там появляться в принципе, поскольку это запретная зона для полетов.

Виноваты в случившемся плохо подготовленные пилоты вертолета и бездействующие диспетчеры. Последние, видя, как метки на экране из зеленых превращаются в красные и назревает конфликтная ситуация, могли дать команду, чтобы одно воздушное судно набрало высоту, а другое, напротив, уменьшило или же вовсе изменило курс Виктор Саженин заслуженный пилот России

Саженин добавил, что в самолетах и вертолетах есть предупреждающая столкновение в воздухе система, которая дает разнонаправленные команды, чтобы один набирал высоту, а другой снижался. «Они также не были выполнены экипажем», — указал он.