«Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

В ISU выразили соболезнования в связи с крушением самолета в США

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил заявление после крушения самолета в США на сайте организации. В ISU выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.

«Мы глубоко потрясены трагическим инцидентом с рейсом American Airlines в Вашингтоне вчера вечером. Мы убиты горем, узнав, что среди находившихся на борту были фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», — говорится в обращении.

Фото: Julio Cortez / AP

По данным телеканала Сhannel2, на борту разбившегося лайнера были восемь американских фигуристов. Рейсом из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон летели Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Также стало известно, что в разбившемся самолете находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Фигуристы потрясены новостью о гибели коллег

Бывший тренер Наумова и Шишковой Людмила Великова в разговоре с News.ru заявила, что фигуристы действительно могли находиться на борту разбившегося самолета. По ее словам, эту информацию ей сообщили сразу несколько человек.

«Я не знаю, точно ли они там были. Но мне позвонили несколько человек, сказали, что вроде как точно. На 100 процентов, видимо, еще не знают. Не знаю, что говорить. Это кошмар. Молодые, талантливые, замечательные ребята, настоящие друзья», — сказала Великова.

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию, американец с русскими корнями Илья Малинин на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) написал, что продолжает надеяться на лучшее. «Надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас бог. Молюсь, чтобы все обошлось», — написал Малинин.

Тренер по фигурному катанию Александр Зайцев заявил, что если гибель Шишковой и Наумова подтвердится, это будет большим горем.

Конечно, очень жаль. Они там, в Америке, давно работали, и я с ними на соревнованиях пересекался. Это, конечно, очень большое горе, потому что ребята сами по себе очень хорошие и были хорошие спортсмены

Александр Зайцев тренер по фигурному катанию

Отреагировал на трагическую новость и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Страшная трагедия… Страшная… Скорблю вместе со всеми и соболезную», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Алексей Ягудин усомнился в гибели российских фигуристов при авиакатастрофе

В свою очередь, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин усомнился в гибели российских фигуристов при авиакатастрофе в США. В разговоре с News.ru он отметил, что никто не публиковал официальные списки людей, которые были зарегистрированы на рейс.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала, что располагает только информацией о фигуристах Энтони Пономаренко и Аннабель Морозовой, которых точно не было на борту рухнувшего лайнера. Она отметила, что это имена тех, до кого она успела дозвониться, всю остальную информацию она сама получает из СМИ.

«У меня нет никакой информации, кроме той, которая пишется в газетах. Я только могу сказать, что Пономаренко дома, его не было в этом самолете. И что Морозов тоже дома. Я успела позвонить в Америку», — рассказала Тарасова.

Журова призвала не делить фигуристов на чужих и наших и предложила свою помощь

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не комментирует крушение самолета в США, так как на данный момент нет подтвержденной информации о трагедии.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также отказалась комментировать авиакатастрофу.

Это граждане США, наших, из российской федерации фигурного катания, на борту самолета быть не могло. Мы не комментируем Федерация фигурного катания на коньках России

В свою очередь, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе в США фигуристов на своих и чужих.

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

«Они все наши», — заявила Журова. Она добавила, что российская сторона готова оказать необходимую помощь семьям погибших спортсменов, если родственники за ней обратятся.