Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 31 января 2025Наука и техника

В Windows 11 добавили поддержку iPhone

В бета-версию Windows 11 добавили поддержку iPhone через меню «Пуск»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

В бета-версию Windows 11 добавили отображение подключенного iPhone в меню «Пуск». На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В блоге Windows Insiders специалисты Microsoft анонсировали поддержку смартфонов Apple в бета-версии Windows 11. Теперь при подключении устройства к компьютеру окно с настройками и быстрым доступом к девайсу появится в меню «Пуск».

В 2024 году подобная возможность появилась у пользователей Android. В Microsoft отметили, что поддержка iPhone позволит владельцам смартфонов Apple проверять уровень заряда аккумулятора, сообщения и звонки на экрана компьютера, не поднимая телефон. При этом доступ к медиафалайм на iPhone будет ограничен.

В компании также рассказали, что новая функция появилась в версиях Windows 11 Insider Preview Build 4805 и 26120.3000. Для отображения iPhone в меню «Пуск» на телефоне должен быть включен Bluetooth, также компьютер должен поддерживать подключения через Bluetooth LE.

В конце января специалисты американской корпорации Microsoft добавили в браузер Edge защиту от поддельных вредоносных программ. Новая опция предупреждает пользователей от атак типа Scareware, связанных с вирусами-вымогателями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

      Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации

      Массажист назвала простые упражнения от боли в спине

      Москвичам пообещали минусовые температуры в феврале

      Гоар Аветисян в откровенном наряде станцевала перед камерой

      USAID потребовало от украинских организаций остановить все проекты

      Прокуроры предотвратили хищение выделенных на соцобъекты средств

      ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском

      В Госдуме запланировали запрет сатанизма

      Россиянам дали совет по безопасному использованию нейросетей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше