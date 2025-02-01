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00:34, 1 февраля 2025Спорт

Волков рассказал о преимуществах жизни в США по сравнению с Россией

Боец UFC Волков рассказал о преимуществах жизни в США по сравнению с Россией
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о преимуществах жизни в США по сравнению с Россией. Об этом пишет Sport 24.

«Здесь мне сильно проще соблюдать дисциплину и режим. В Москве я тратил очень много времени на логистику, на дорогу», — отметил Волков. Он также добавил, что в США у него гораздо меньше отвлекающих факторов.

Ранее Волков заявил об обещании главы UFC Даны Уайта дать ему титульный бой. «В плане следующего претендента я — актуальный спортсмен. Вопрос ожидания», — сказал россиянин.

8 декабря 2024 года Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все три раунда, судьи раздельным решением отдали победу французу.

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