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22:29, 2 февраля 2025Спорт

Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» впервые с мая 2024 года

Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» впервые с мая 2024 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: VINCENT WEST / Reuters

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» впервые с мая 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полузащитник вышел на замену на 78-й минуте выездного матча 22-го тура чемпионата Испании против «Осасуны». На тот момент хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Анте Будимира, в оставшееся время гостям удалось отыграть один мяч усилиями Орри Оускарссона.

В последний раз Захарян выходил на поле в мае 2024 года. В межсезонье россиянин получил травму, после чего проходил восстановление.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедад» действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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