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11:08, 3 февраля 2025Россия

К месту взрыва в элитном ЖК Москвы прилетел вертолет

К дому в ЖК «Алые Паруса» в Москве, где произошел взрыв, прибыл вертолет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К дому элитного жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв, прибыл вертолет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Он уточнил, что у взрыва на Авиационной улице в Москве прилетел вертолет Московского авиационного центра. Других подробностей о случившемся не привели.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. Он произошел в доме №77. Пострадали, по неофициальным данным, пять человек. Взрыв произошел, когда группа людей, среди которых были охранники, заходили внутрь дома. Взрывная волна повредила потолок в холле дома на первом этаже.

Причиной взрыва стало взрывное устройство или граната, установленное, предварительно, под потолком на первом этаже дома. В качестве основной версии произошедшего правоохранительные органы рассматривают заказное преступление. Жертвой взрыва мог стать президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По другим данным, он выжил и находится в реанимации.

ЖЗЛ
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