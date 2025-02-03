Российский тренер сравнил зарплаты на родине и в Финляндии

Тренер Мархиев: труд детских наставников в Финляндии не оплачивается хорошо

Главный тренер назранского «Ангушта» Умар Мархиев сравнил зарплаты детских тренеров в России и Финляндии. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что труд детских тренеров в России и Финляндии не так хорошо оплачивается. «Как правило, финские детские тренеры имеют две работы. И футбол — не основная», — рассказал он.

Мархиев несколько лет прожил в Финляндии. С 2011-го по 2016-й он был помощником тренера в клубе «Джаро», с 2015-го по 2016-й — в СЖК. Тренер возглавил «Ангушт» в 2024 году.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что успехи футболистов и шахматистов из России смешно даже сравнивать. По его мнению, не должно быть такой большой разницы между финансовыми заработками какого-нибудь запасного футболиста, который получает в разы больше нескольких вместе взятых шахматистов