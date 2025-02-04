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15:32, 4 февраля 2025Наука и техника

iPhone подорожал на четверть за четыре года

Средняя стоимость iPhone выросла до 903 долларов по всему миру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Средняя стоимость iPhone в мире рекордно выросла. Об этом сообщает издание Cult of Mac со ссылкой на отчет Counterpoint Research (CR).

По оценке специалистов, в 2024 году показатель ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) для смартфонов Apple вырос до рекордных 903 долларов. За четыре года ASP для iPhone увеличился примерно на четверть — в 2020 году этот показатель составлял 724 доллара. По данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), ASP для iPhone в США составляет 1018 долларов.

В Counterpoint Research объяснили увеличение продажной стоимости iPhone тем, что Apple больше вкладывается в линейку смартфонов iPhone Pro. По сравнению с базовыми устройствами они получают больше обновлений и заметно более привлекательные характеристики.

В материале говорится, что ни один конкурент на рынке не может приблизиться к такому спросу на премиальные модели, который сохранился на устройства Apple. Так, ASP гаджетов Samsung — главного конкурента американской корпорации — в 2024 году составил всего 299 долларов. Аналитики CR объяснили, что другие производители больше вкладываются в продажу недорогих телефонов.

Также в Counterpoint Research подсчитали, что в прошлом году Apple принесла 46 процентов мирового дохода от продажи смартфонов. Доля Samsung составила всего 15 процентов.

Ранее аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 15 самым продаваемым смартфоном 2024 года. В топ-3 также попали флагманы Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

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