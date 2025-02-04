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09:31, 4 февраля 2025Экономика

Назван способ для китайских производителей обойти пошлины США

FT: Китайские компании будут переносить производство для обхода пошлин США
Вячеслав Агапов

Фото: China Daily / Reuters

Ради обхода пошлин США китайские компании будут переносить производство в третьи страны. Способ обхода ограничений назвали в Financial Times (FT).

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая 2 февраля. Так, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов в дополнение к уже имеющимся тарифам. При этом не исключено, что в будущем ставки могут увеличиться.

В ответ на объявленное ужесточение торговли китайские поставщики заверили, что ускорят темпы перемещения производств в другие страны, чтобы обойти ограничения.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая вслед за анонсированными импортными пошлинами на китайские товары. По его словам, Пекину следует ожидать большего от Вашингтона после уже объявленных импортных пошлин на товары из КНР.

Трамп допустил, что пошлины на товары из Китая могут стать очень значительными. По словам политика, контакты между Вашингтоном и Пекином могут состояться в ближайшие 24 часа. «Если мы не сможем договориться с Китаем, то пошлины будут очень, очень значительными», — подчеркнул он.

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