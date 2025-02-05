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14:05, 5 февраля 2025Спорт

Легенда «Спартака» оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Ловчев оценил критику РПЛ Кокориным: Он урод и по жизни, и в том интервью
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Ловчев

Евгений Ловчев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил критику форвардом кипрского «Ариса» Александром Кокориным Российской премьер-лиги (РПЛ). Его комментарий приводит Sport24.

«Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он», — заявил легендарный игрок красно-белых. При этом он признал, что без международных турниров российские клубы сдают в мастерстве. По мнению Ловчева, российский чемпионат стал упорнее, но не качественнее.

Ранее Кокорина пристыдил экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев. «Это неправильно. Кокорин получил все в жизни в РПЛ», — отметил он.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ, назвав чемпионат говном. По его словам, уже в 2019 году чувствовалось падение уровня турнира.

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