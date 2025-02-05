В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. Познер — против, Бастрыкин — за

Познер раскритиковал идею Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя до 21 года

В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года. С таким предложением выступил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По мнению Бастрыкина, ограничение позволит избежать алкоголизма среди молодежи. Он уточнил, что речь идет о любых алкогольных напитках, в том числе пиве.

Познер назвал идею запрета продажи алкоголя до 21 года неэффективной

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что мера неэффективна. «Меня гораздо больше заботит вопрос, почему пьют так много, почему такой высокий уровень алкоголизма. На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома», — сказал он.

Журналист назвал проблему алкоголизма «серьезной и совершенно не новой». При этом он добавил, что считает попытки решать любые проблемы путем запретов нерабочими.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Госдуме готовы поддержать инициативу при соблюдении условий

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что согласен поддержать соответствующую инициативу при соблюдении определенных условий.

«Я согласен, но при одном условии: если это ограничение будет работать. Это первое. Второе: конечно же, нужно еще убрать алкогольную продукцию из магазинов, где продается продукция питания, то есть сделать отдельные алкомаркеты, и [отдать] под полный государственный контроль или государственную монополию изготовление спирта», — отреагировал депутат.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Ранее депутат от ЛДПР Андрей Свинцов предложил запретить продажу алкоголя вместе с другими продуктами. По его мнению, спиртное должно продаваться в отдельных специализированных объектах или, как минимум, в отдельном помещении магазинов.

В пояснительной записке к своему законопроекту депутат подчеркнул, что сейчас алкоголем торгуют почти во всех магазинах наряду с продуктами питания, причем он всегда на виду, а рядом с ним находятся традиционные закуски. По словам Свинцова, такая политика торговых сетей приводит к большому количеству спонтанных покупок алкоголя, которые необходимо ограничить.