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21:32, 7 февраля 2025Экономика

Будущее кладовых на российском рынке жилья оценили

Эксперт Митюкова: Тренд на кладовки вместо квартир не приживется в России
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Покупка кладовых в качестве жилья не войдет в широкую практику в России. О будущем мини-студий на отечественном рынке жилья «Комсомольской правде» рассказала кандидат экономических наук финансист, эксперт по недвижимости Эльвира Митюкова.

По мнению собеседницы газеты, тренд на «каморкинг» в России не приживется. В отличие от стран Азии, где такая тенденция оправдана дефицитом площади на душу населения, в РФ ситуация прямо противоположная. «На рынке столичной недвижимости сейчас нет тренда на покупку кладовых в качестве жилья. Думаю, его и не будет, ведь есть альтернатива в виде микростудий 15-20 квадратных метров», — полагает Митюкова. Если соотечественники и приобретают россияне для проживания, то лишь в единичных случаях. Кроме того, популярности таких сделок мешает закон — даже в рекламе кладовые помещения нельзя выставлять как жилые, в чем они схожи с апартаментами.

Ранее в Москве запретили строить студии и микроквартиры площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке. Вместе с тем спрос на «малогабаритки» в Москве упал на 30 процентов.

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