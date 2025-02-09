«Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

Депутат Чепа: диалог Трампа и Путина мог быть отчаянным и по существу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» факт общения двух президентов.

Он пояснил, что по мере разворачивания работы новой администрации в Вашингтоне возникает много разных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам.

И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутат посчитал, что разговор мог быть отчаянным

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что разговор Путина и Трампа мог быть «отчаянным» и «по существу».

«На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал парламентарий.

Чепа подчеркнул, что перед началом подобных переговоров должна была состояться работа по линии спецслужб, которые организовали бы разговор. По его словам, после этого Трамп должен «вызвать к себе» Зеленского, чтобы обозначить ему позицию Вашингтона.

Трамп отказался отвечать, сколько времени занял разговор

Ранее газета New York Post (NYP) написала, что Трамп в эксклюзивном интервью на борту президентского самолета заявил, что говорил по телефону с Путиным.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

На вопрос о том, сколько они общались, президент Соединенных Штатов ответил: «Я лучше промолчу». При этом он передал позицию Путина, что тот хочет, чтобы «люди перестали гибнуть» в конфликте на Украине. Также Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению противостояния.

«Надеюсь, это будет быстро. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — пояснил Трамп.