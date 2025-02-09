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05:20, 9 февраля 2025Мир

Посол России в Сербии усомнился в случайности введения санкций против NIS

Посол Боцан-Харченко: санкции против NIS ввели во время протестов не случайно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Санкции Соединенных Штатов против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) вводятся в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что сбой в работе компании подразумевает дополнительные экономические и социальные трудности — «рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением».

«Очень много слоев населения будут, естественно, недовольными, и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями и повесткой», — отметил Боцан-Харченко.

Об угрозе введения указанных санкций с конца прошлого года начал активно высказываться сербский президент Александр Вучич. Еще в середине декабря он заявил, что «США через несколько дней вводят полные санкции против NIS», называя одним из возможных решений снижение доли российской собственности в NIS ниже 50 процентов или ее выкуп, который, по его словам, в Сербии готовы осуществить мгновенно.

После Вучич рассказал, что американцы потребовали до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из компании и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию со своим коллегой Владимиром Путиным.

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