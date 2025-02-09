Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:26, 9 февраля 2025Путешествия

Россия начала работу над возвращением оставленной в Анталье девочки

Генконсул Ветрик: РФ работает над возвратом брошенной в Анталье девочки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Генеральное консульство России в Анталье работает над возвращением в страну девочки, которую мать оставила в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик в беседе с РИА Новости.

В октябре 18-летняя Екатерина Бурназкина оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Она собиралась улететь в Москву, но малыша нашли сотрудники клининговой службы. Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело. При этом она утверждала, что не знала о беременности.

Кроме того, суд Турции на первом слушании отказался выпустить женщину на свободу. Следующее заседание состоится 19 февраля 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. По итогу переговоров он раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине

      Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Ираном

      Трамп оскорбил Байдпена в разговоре с Путиным

      Доступ Маска к системе государственных платежей ограничили по решению суда

      В ЕС призвали усилить один аспект помощи Украине

      Система ПВО сбила 35 беспилотников в восьми российских регионах

      Стало известно о запланированной встрече Зеленского и Вэнса в Мюнхене

      Российский постпред заявил о необычном поведении американских дипломатов

      Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников Климовского патронного завода

      Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Пулково

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше