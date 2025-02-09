Россия начала работу над возвращением оставленной в Анталье девочки

Генконсул Ветрик: РФ работает над возвратом брошенной в Анталье девочки

Генеральное консульство России в Анталье работает над возвращением в страну девочки, которую мать оставила в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик в беседе с РИА Новости.

В октябре 18-летняя Екатерина Бурназкина оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Она собиралась улететь в Москву, но малыша нашли сотрудники клининговой службы. Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело. При этом она утверждала, что не знала о беременности.

Кроме того, суд Турции на первом слушании отказался выпустить женщину на свободу. Следующее заседание состоится 19 февраля 2025 года.