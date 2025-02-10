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13:07, 10 февраля 2025СпортЭксклюзив

Авербух высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

Авербух в ответ на однополые дуэты фигуристок напомнил о синхронном плавании
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Создание однополых дуэтов в фигурном катании не должно вызывать вопросов, считает режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух. Своим мнением об идее развития нового направления он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Что тут обсуждать? Нас же не смущают две девушки, которые в паре работают в синхронном плавании? И это уже исторически. Наши великие чемпионки. У кого-то это вызывало вопросы?» — высказался хореограф.

Ранее олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Наталья Бестемьянова поддержали идею соревнований однополых дуэтов в фигурном катании. В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не понимает, зачем надо расширять программу соревнований.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах.

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