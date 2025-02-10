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09:57, 10 февраля 2025Спорт

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче Кубка Англии

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в игре Кубка Англии с «Брайтоном»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Болельщики лондонского «Челси» скандировали имя бывшего владельца команды — российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матча Кубка Англии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это произошло в концовке встречи 1/16 финала турнира, в которой лондонцы играли с «Брайтоном». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу последних.

В мае 2022 года Абрамович продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Россиянин был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании. После этого клуб не завоевал ни одного трофея.

Ранее сообщалось о желании Абрамовича купить новый футбольный клуб. Уточнялось, что бизнесмена заинтересовала испанская «Валенсия».

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