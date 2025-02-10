Момент падения обломков беспилотника на жилой дом в Краснодаре попал на видео

Появились кадры момента падения обломков беспилотника на жилой дом в Краснодаре

В сети появились кадры момента падения беспилотника на жилой дом в Краснодаре. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как на горизонте после падения объекта возникает световая вспышка, после которой образуется огромный шар пламени. Вспышка происходит такой силы, что озаряет все небо.

Ранее в сети появились видео с обломками беспилотника, которые упали у жилого дома в Краснодаре. Также были опубликованы кадры момента уничтожения беспилотника над жилым домом в Краснодаре.

ВСУ пытались атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 10 февраля. Обломки дрона, как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный». Обломки рухнули только на технические помещения жилого здания, уточнял мэр Краснодара Евгений Наумов. По данным Минобороны, над Кубанью за ночь перехватили семь беспилотников