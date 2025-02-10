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19:47, 10 февраля 2025Спорт

Навка оценила идею создания однополых дуэтов в фигурном катании

Чемпионка ОИ Навка выступила за создание однополых дуэтов в фигурном катании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

Навка выступила за инициативу при условии, если акробатические элементы будут зрелищными и интересными и не выйдут за рамки допустимого. При этом чемпионка ОИ подчеркнула, что с точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против идеи создания однополых дуэтов в фигурном катании. «Раз западные фигуристы-содомиты начали выступать в однополых дуэтах, думаю, дальше они будут выступать с кошками и собаками», — посчитал он.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки — француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.

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