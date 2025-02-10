Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
4:0
Завершен
Динамо М
Winline Зимний Кубок РПЛ|За 5-е место
ЦСКА
1:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|За 3-е место
Интер М
2:1
2-й тайм
live
Фиорентина
Италия — Серия А|24-й тур
Донкастер Роверс
0:2
2-й тайм
live
Кристал Пэлас
Кубок Англии|1/16 финала
Мальорка
0:0
Перерыв
live
Осасуна
Испания — Примера|23-й тур
23:41, 10 февраля 2025Спорт

В Греции оценили информацию о возбуждении против российского футболиста уголовного дела

В ПАОКе заявили, что футболисту Оздоеву не может грозить тюремный срок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В греческом ПАОКе оценили информацию о возбуждении против российского футболиста Магомеда Оздоева уголовного дела. Об этом сообщает Sport24.

«Ни игроку, ни персоналу не может грозить тюремное заключение, поскольку закон создан для болельщиков, а не для футболистов», — заявили в ПАОКе. В клубе подчеркнули, что все команды Греции договорились противостоять этому закону и принимают меры против него.

9 февраля издание SDNA сообщило, что Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф за драку с фанатами после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка Греции. Позднее эту информацию опровергли.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. Он заявлял, что скучает по родине, так как всю сознательную жизнь прожил в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В США заявили о скором обнародовании вариантов решения конфликта на Украине

      Девушка экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп для возрождения народа

      Расплакавшаяся жена Петросяна пожаловалась на разбившего ей сердце «нелюдя»

      В Греции оценили информацию о возбуждении против российского футболиста уголовного дела

      Причину остановки работы над мирным планом Трампа по Украине раскрыли

      Россиянам захотели запретить давать детям необычные имена

      Алена Водонаева рассказала о пропаже экс-бойфренда на СВО

      Карлсон раскрыл судьбу поставляемого Украине западного оружия

      В США допустили возможность смены Зеленского на более удобную для Трампа фигуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше