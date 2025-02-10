В Греции оценили информацию о возбуждении против российского футболиста уголовного дела

В ПАОКе заявили, что футболисту Оздоеву не может грозить тюремный срок

В греческом ПАОКе оценили информацию о возбуждении против российского футболиста Магомеда Оздоева уголовного дела. Об этом сообщает Sport24.

«Ни игроку, ни персоналу не может грозить тюремное заключение, поскольку закон создан для болельщиков, а не для футболистов», — заявили в ПАОКе. В клубе подчеркнули, что все команды Греции договорились противостоять этому закону и принимают меры против него.

9 февраля издание SDNA сообщило, что Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф за драку с фанатами после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка Греции. Позднее эту информацию опровергли.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. Он заявлял, что скучает по родине, так как всю сознательную жизнь прожил в России.