Власти потребовали от российской чиновницы извинений за слова об изнасилованной школьнице

В Туве потребовали извинений от Тембрель за слова о вине жертв изнасилований

В правительстве Тувы отреагировали на слова пресс-секретаря мэра Кызыла Азианы Тембрель о том, что ставшая жертвой изнасилования школьница сама виновата в произошедшем, и ждут от чиновницы извинений. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на источник в структурах власти.

Ранее в сети распространился пост Тембрель в соцсетях, в котором она высказалась о надругательстве трех подростков в возрасте от 15 до 17 лет над несовершеннолетней россиянкой. Чиновница написала, что «девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории», а также сочла странным «охать-ахать» после подобных случаев. Когда из-за сказанного начался общественный резонанс, пресс-секретарь удалила публикацию.

Неназванный собеседник издания в правительстве Тувы подчеркнул, что власти обратились к главе Кызыла Ирине Казанцевой с требованием повлиять на Тембрель. «Сигнал ее руководителю был, чтобы она извинилась и перестала провокационные записи выставлять, — сказал он. — Хотелось бы, чтобы человек нес ответственность за свои слова. (...) У нее дочери нет, чтобы говорить, что за девочками тройная ответственность».

В декабре 2024 года в России произошел скандал из-за учебника по ОБЖ для девятых классов, в одном из разделов которого говорится о вине жертв изнасилования. В пособии девушкам советовали не надевать короткую юбку и не краситься в «немыслимые цвета», так как это якобы «провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал». В результате в Минпросвещения заявили, что учебник не может использоваться на уроках.