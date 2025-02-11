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10:02, 11 февраля 2025Спорт

Ягудин усомнился в наличии в России футбола

Ягудин: Хоккей в России есть, про футбол не могу сказать с четкой уверенностью
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин усомнился в наличии в России футбола. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш "Зенит"», — заявил Ягудин. Фигурист добавил, что в российском хоккее ему нравится нижегородское «Торпедо» из-за тренера Игоря Ларионова, а с футболом он не определился, потому что «явно это не наше».

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

При этом бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев назвал хоккей самым пьяным видом спорта. По его словам, в советское время очень многие игроки выпивали.

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