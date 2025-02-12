Песков: Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России

Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Они будут уничтожены», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об освобождении Курской области. Регион, по его словам, несомненно будет зачищен от ВСУ, но конкретных дат пока нет. На встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном глава государства назвал обстановку в регионе очень сложной, но пообещал полностью восстановить приграничье.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года, боевые действия там идут больше полугода. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. В Кремле в декабре при этом заявляли о скорой развязке ситуации в курском приграничье.