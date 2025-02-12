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13:14, 12 февраля 2025Россия

Кремль пообещал уничтожение и изгнание ВСУ с территории России

Песков: Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Они будут уничтожены», — сказал Песков.

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Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об освобождении Курской области. Регион, по его словам, несомненно будет зачищен от ВСУ, но конкретных дат пока нет. На встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном глава государства назвал обстановку в регионе очень сложной, но пообещал полностью восстановить приграничье.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года, боевые действия там идут больше полугода. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. В Кремле в декабре при этом заявляли о скорой развязке ситуации в курском приграничье.

ЖЗЛ
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