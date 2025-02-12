Трамп поблагодарил Путина за разговор

Трамп заявил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный разговор

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение американца Марка Фогеля. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, которые он посвятил этому разговору, а также за освобождение Марка Фогеля», — заявил хозяин Белого дома по итогам переговоров с российским коллегой.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоялся в среду, 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Президенты США и России договорились немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.