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20:37, 12 февраля 2025Мир

Трамп поблагодарил Путина за разговор

Трамп заявил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный разговор
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение американца Марка Фогеля. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, которые он посвятил этому разговору, а также за освобождение Марка Фогеля», — заявил хозяин Белого дома по итогам переговоров с российским коллегой.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоялся в среду, 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Президенты США и России договорились немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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