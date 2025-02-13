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17:15, 13 февраля 2025Россия

Названо главное требование России к мирному соглашению по Украине

Политолог Марков: Мирное соглашение по Украине не должно предполагать перемирие
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков назвал главное требование России к мирному соглашению по Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

По его словам, главное требование не должно предполагать перемирие, которое в будущем приведет к новым конфликтам.

«Это не должно быть перемирие типа "Минск-3", которое делает неизбежной новую войну. С "Минском-3" США и Евросоюз не должны приходить к России. Россия не согласится ни за что», — заключил Марков.

В среду, 12 февраля, стало известно о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. В частности, обсуждалась тема урегулирования на Украине.

Позже в Кремле заявили о подготовке встречи сторон. В частности, речь шла о создании переговорной команды, которая от лица России будет вести переговоры с США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что процесс находится в самой начальной стадии и говорить о его рамках и составе участников на данный момент преждевременно.

Ровно 10 лет назад, в феврале 2015 года на встрече в Минске Россия, Германия, Франция и Украина подписали «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» — соглашение, получившее название «Минск-2». Договор должен был открыть путь к нормализации обстановки на Восточной Украине и урегулировать конфликт в Донбассе.

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