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02:31, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

В США исключили участие Зеленского в переговорах по Украине

Американский журналист Хинкл: Зеленскому назовут итоги переговоров США и России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Украины Владимира Зеленского оповестят о проведении переговоров между Россией и США по конфликту. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Хинкла, Зеленский не будет участвовать в переговорах. Однако ему назовут итоги диалога между США и Россией, заверил журналист.

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2 августа 2019

Ранее президента США Дональда Трампа спросили, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговоров. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — подчеркнул он.

Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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