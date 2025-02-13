В США исключили участие Зеленского в переговорах по Украине

Американский журналист Хинкл: Зеленскому назовут итоги переговоров США и России

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президента Украины Владимира Зеленского оповестят о проведении переговоров между Россией и США по конфликту. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Хинкла, Зеленский не будет участвовать в переговорах. Однако ему назовут итоги диалога между США и Россией, заверил журналист.

Ранее президента США Дональда Трампа спросили, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговоров. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — подчеркнул он.

Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.