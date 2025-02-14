Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 14 февраля 2025Экономика

Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

В доход России передали 24 объекта недвижимости экс-сенатора Рауфа Арашукова
Виктория Клабукова
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В доход государства было передано имущество бывшего российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщается, в рамках исполнительного производства у осужденного сенатора в пользу государства было изъято 15 транспортных средств и 24 объекта недвижимости, в том числе квартиры, дома и земельные участки.

Зимой 2022 года суд приговорил бывшего члена Совета Федерации и его отца экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненным срокам. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Впоследствии против Арашукова возбудили еще одно уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику ФСИН за создание ему привилегированных условий в колонии «Черный дельфин», где отбывают наказание пожизненно осужденные. После этого Арашуков заявил о пытках и попросил перевести его в другую колонию. Его адвокат Анна Ставицкая назвала возбуждение нового дела провокацией накануне пересмотра приговора Верховным судом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

      Российская тревел-блогерша назвала одну дешевую страну для зимнего путешествия

      В сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма

      Известный телеведущий объявил о завершении 50-летней карьеры

      Глава Минобороны Германии назвал неприемлемой речь Вэнса

      Над Черным морем заметили украинский беспилотник

      Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

      Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

      Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

      В России разработали штурмового робота с турелью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше