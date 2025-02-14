Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

В доход России передали 24 объекта недвижимости экс-сенатора Рауфа Арашукова

В доход государства было передано имущество бывшего российского сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщается, в рамках исполнительного производства у осужденного сенатора в пользу государства было изъято 15 транспортных средств и 24 объекта недвижимости, в том числе квартиры, дома и земельные участки.

Зимой 2022 года суд приговорил бывшего члена Совета Федерации и его отца экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненным срокам. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Впоследствии против Арашукова возбудили еще одно уголовное дело о попытке дачи взятки сотруднику ФСИН за создание ему привилегированных условий в колонии «Черный дельфин», где отбывают наказание пожизненно осужденные. После этого Арашуков заявил о пытках и попросил перевести его в другую колонию. Его адвокат Анна Ставицкая назвала возбуждение нового дела провокацией накануне пересмотра приговора Верховным судом.