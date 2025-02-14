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21:14, 14 февраля 2025Экономика

Вероятность утечки радиации после взрыва на Чернобыльской АЭС оценили

Главинженер Титарчук: После взрыва на Чернобыльской АЭС вероятна утечка радиации
Виктория Клабукова

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Взрыв, произошедший в укрытии Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), мог спровоцировать утечку радиоактивных веществ. Такую вероятность в ходе брифинга допустил главный инженер станции Александр Титарчук. Его цитирует агентство «Укринформ».

По словам Титарчука, исключать такой риск нельзя из-за возраста конструкций. Саркофаг был создан почти 40 лет назад, поэтому мог потерять всю эффективность после возникшего пожара. «Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут возникнуть на старом объекте "Укрытие"», — резюмировал специалист. Тем не менее радиационный фон на промышленной площадке не изменился, подчеркивает Титарчук. Ситуация, по его словам, находится под контролем. Это подтвердил и председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что укрытие Чернобыльской атомной электростанции оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. Политик заявил о существенном повреждении саркофага АЭС в результате пожара. При этом он отметил, что радиационный фон не повышался. Информацию подтвердили и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв около 01:50. Отмечалось, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности. Провокацией слова украинского лидера назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, инцидент должен был продавить поставки вооружений и денег Киеву.

Второй саркофаг Чернобыльской АЭС, также известный как «новый безопасный конфайнмент», был сдан в эксплуатацию 10 июля 2019 года и накрыл устаревший первый саркофаг, известный как «Укрытие». Строительство было начато в 2007 году, но из-за недостаточного финансирования сдача объекта периодически откладывалась.

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