В России отреагировали на призыв Шольца ввести ЧС из-за заявлений США по Украине

Депутат Чепа заявил, что слова Шольца о режиме ЧС связаны с заявлениями США

Сегодня идет политическая борьба между Евросоюзом и США, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв канцлера Германии Олафа Шольца ввести чрезвычайное положение.

Ранее немецкий политик предложил бундестагу рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В таком случае страна сможет оказать Киеву поддержку. По его словам, желание Белого дома провести переговоры по Украине без участия Киева или стран ЕС ставит под угрозу безопасность всей Европы.

В вопросе с денежными резервами надо очень внимательно смотреть, где чьи интересы. Это, понятно, кормушка и для многих политиков. Мы это прекрасно видим, видим, что происходило на фоне оказания помощи Украине, какие средства расходовались, куда девались. Это еще история покажет, кто здесь и как связан с этими расходами Алексей Чепа депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий указал на нервозность многих европейских лидеров, обратив внимание, что это связано не только с решением украинского вопроса.

«Это связано с некоторыми заявлениями США относительно европейских стран, относительно пошлин и многих других вопросов, заявлениями [президента США Дональда] Трампа, допустим, относительно Гренландии. Это все вносит очень большую нервозность в действия европейских политиков. Мы видим в том числе и у Шольца то заявления одни, через неделю — меняется тональность. Если вспомните, однажды [президент России] Владимир Владимирович Путин образно сказал, что все европейцы скоро встанут у ноги США и будут помахивать хвостиком. Это сегодня происходит, пытаются как-то огрызаться, показать свою независимость, идет такая политическая борьба между Евросоюзом и США», — поделился Чепа.

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, и на это необходимо дать ответ.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

