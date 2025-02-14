Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 14 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв Шольца ввести ЧС из-за заявлений США по Украине

Депутат Чепа заявил, что слова Шольца о режиме ЧС связаны с заявлениями США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Сегодня идет политическая борьба между Евросоюзом и США, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв канцлера Германии Олафа Шольца ввести чрезвычайное положение.

Ранее немецкий политик предложил бундестагу рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В таком случае страна сможет оказать Киеву поддержку. По его словам, желание Белого дома провести переговоры по Украине без участия Киева или стран ЕС ставит под угрозу безопасность всей Европы.

В вопросе с денежными резервами надо очень внимательно смотреть, где чьи интересы. Это, понятно, кормушка и для многих политиков. Мы это прекрасно видим, видим, что происходило на фоне оказания помощи Украине, какие средства расходовались, куда девались. Это еще история покажет, кто здесь и как связан с этими расходами

Алексей Чепадепутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий указал на нервозность многих европейских лидеров, обратив внимание, что это связано не только с решением украинского вопроса.

«Это связано с некоторыми заявлениями США относительно европейских стран, относительно пошлин и многих других вопросов, заявлениями [президента США Дональда] Трампа, допустим, относительно Гренландии. Это все вносит очень большую нервозность в действия европейских политиков. Мы видим в том числе и у Шольца то заявления одни, через неделю — меняется тональность. Если вспомните, однажды [президент России] Владимир Владимирович Путин образно сказал, что все европейцы скоро встанут у ноги США и будут помахивать хвостиком. Это сегодня происходит, пытаются как-то огрызаться, показать свою независимость, идет такая политическая борьба между Евросоюзом и США», — поделился Чепа.

Материалы по теме:
«Орбан хочет перестроить Евросоюз» Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
«Орбан хочет перестроить Евросоюз»Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
23 декабря 2024
«Они психологически привязаны к США» Почему отношения России и Евросоюза потерпели крах и можно ли выстроить их заново?
«Они психологически привязаны к США»Почему отношения России и Евросоюза потерпели крах и можно ли выстроить их заново?
18 сентября 2024

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, и на это необходимо дать ответ.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше